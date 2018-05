JAKARTA – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan stok dan harga bahan pokok aman sejak awal hingga minggu kedua Ramadan tahun ini. Bahkan Enggar memastikan sampai pada hari raya Idul Fitri nanti harga bahan pokok utama akan tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET).

Enggar menyebutkan, bahan pokok yang tidak boleh lebih dari HET adalah daging kerbau beku maksimal Rp80.000 per kilogram (kg), minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per kg, gula pasir Rp12.000 per kg dan beras medium sesuai dengan harga per daerah. Semua dipastikan tidak akan melebihi harga HET.

“Aman semua. Daging kita stok 40 ribu-50 ribu ton dari impor yang India, kemudian dari Australia kan saya persyaratkan 30% dari impor itu harus Rp80.000 juga aman, beras aman. Kemudian gula aman, di bawah HET, minyak goreng enggak ada soal, semua sudah aman,” ungkapnya seperti dikutip dalam dalam seminar Strategi Merebut Pasar Global di Season City, Rabu (23/5/2018).

Mantan ketua REI ini juga menyebutkan, stok beras saat ini sangat aman di Perum Bulog. “Sekarang di Bulog stok kita 1,2-1,3 juta ton dan 600.000 ton itu impor. Tapi totalnya sudah sampai 1,2 juta ton jadi aman,” imbuhnya.

Selain itu, operasi pasar terus dilakukan hingga minggu kedua bulan puasa ini. Apalagi sebelumnya harga beras sempat mengalami lonjakan dan membuat para ibu-ibu khawatir menjalankan ibadah puasa, ini yang tidak ia inginkan.

“Sebelumnya (harga) beras (naik), tetapi sudah kita turunkan, artinya kita siapakan beras HET dan turun karena kita operasi pasar. Pengawasan di lapangan terus dilakukan,” jelas dia.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi dan mendengarkan keluhan masyarakat selama bulan Ramadan ini. Apalagi nantinya menjelang lebaran yang biasanya semua harga bahan pokok melonjak tinggi.

“Saya dan komisi VI akan terus melihat perkembangan. Begitu harga naik kita akan panggil Mendag dan pihak terkait. Tapi Mendag janji menjaga harga tetap stabil. Ini bagus, karena masyarakat tidak akan susah saat Lebaran,” tukas dia.

