JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan ekonomi 2018 tak mampu sesuai target dalam asumsi APBN 2018 yang dikisaran 5,4%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional akan berada di 5,2%.

Dia menyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal II hingga kuartal IV mendatang tentu akan lebih tinggi dari kuartal I yang sebesar 5,06%. Namun, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi hanya akan mampu ke level 5,2%.

"Memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi ternyata ada beberapa aspek faktor eksternal maupun domestik yang memang belum bisa tahun ini mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,3%-5,4%," ungkap Perry di Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Namun demikian, menurut dia capaian tersebut jauh lebih baik bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. "Tapi kalau kita bandingkan 5,2% dengan negara-negara lain itu cukup baik yah," imbuhnya.

Dari sisi eksternal, dinamika global akibat perekonomian Amerika Serikat memicu pelemahan nilai tukar mayoritas mata uang diseluruh dunia, termasuk Rupiah. Di mana kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed menaikkan Fed Fund Rate (FFR) tiga hingga empat kali sepanjang tahun ini.

Selain itu, defisit fiskal AS yang lebih tinggi, diperkirakan tahun ini mencapai 4%, bahkan diperkirakan mencapai 5% di 2019. Hal ini membuat yield (imbal hasil) US Treasury dengan tenor 10 tahun mengalami peningkatan diluar ekspetasi hingga melampaui 3%. Kondisi ini pun direspons pasar dengan mengubah protofolionya dari negara berkembang ke AS.

"Ini menyebabkan capital outflow (arus keluar dana asing) hampir di seluruh negara emerging market. Ini fenomena global," ujar Gubernur BI yang baru dilantik hari ini.

Di sisi domestik, defisit transaksi berjalan memang melebar, kendati demikian menurutnya masih dalam batas terkendali. Pada kuartal I transaksi berjalan mencapai USD5,5 miliar atau 2,1% dari PDB, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 2,4 miliar atau 1% dari PDB. Namun, lebih rendah bila dibandingkan dengan kuartal IV 2017 yang mencapai USD6 miliar atau 2,3% PDB.

"Secara keseluruhan tahun ini kita tidak lebih dari 2,5% dari PDB. Untuk Indonesia sepanjang tidak lebih 3% dari PDB masih cukup oke. Ada pihak yang bilang khawatir, memang ini perlu dalam jangka panjang (penanganannya)," jelas dia.

Dia mengatakan, sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas permasalahan ekonomi. Dengan menyepakati memperkuat koordinasi kebijakan antara BI dan Pemerintah untuk stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana kombinasikan moneter dan fiskal, dan yang tidak kalah penting adalah koordinasi memperkuat akselerasi sektor riil, baik mendorong pertumbuhan maupun mengatasi defisit transaksi berjalan," katanya.

Perry menelaskan, Bank Sentral di bawah kepemimpinannya akan memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah yang terus tertekan dolar AS. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan kebijakan suku bunga acuan dan intervensi di pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN).

"Jangka pendek perkuat stabilitas dan jangka menengah mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan defisit transaksi berjalan," tekannya.

