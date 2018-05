JAKARTA - Pelantikan Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi berkah bagi nilai tukar Rupiah. Tercatat, Rupiah terhadap dolar AS menguat hampir 1% dan menjauhi level 14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (23/5/2018) pukul 17.02 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 76 poin atau 0,53% ke level Rp14.133 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.133-Rp14.213 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 70 poin atau 0,49% menjadi Rp14.130 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.125 per USD hingga Rp14.195 per USD.

Sedangkan dalam kurs transaksi Bank Indonesia (BI), Rupiah berada di level Rp14.276 per USD untuk kurs jual dan Rp14.134 untuk kurs beli.

Sebelumnya, resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan siap menjalan peran Bank Sentral untuk melakukan stabilisasi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini didorong dengan kebijakannya yang pro stability dan pro growth.

Perry menyatakan, dalam program kerja jangka pendeknya akan diprioritaskan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di mana mata uang Garuda ini terus mengalami pelemahan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) hingga pernah menyentuh level Rp14.000 per USD.

"Prioritas saya dalam jangka pendek memperkuat bagaimana langkah untuk bisa segera stabilkan nilai tukar Rupiah," ujar Perry di Mahkamah Agung.

(dni)