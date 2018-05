CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik lebih dari 1% pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga naik setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana pertemuan dengan Kim Jong Un, pemimpin puncak Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, naik USD14,80 atau 1,15%, menjadi menetap di USD1.304,40 per ounce, kembali di atas level USD1.300 setelah satu minggu. Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 28,2 sen AS atau 1,72%, menjadi ditutup pada USD16,687 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD11,8 atau 1,31%, menjadi menetap di USD912,60 per ounce.

Kekhawatiran geopolitik mendorong harga emas lebih tinggi, setelah Trump mengumumkan keputusannya dalam surat yang dikirim ke Kim Jong Un.

 

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Trump mengatakan meskipun dia sangat menantikan untuk berada di Singapura dengan Kim, itu "tidak pantas" pada saat ini untuk mengadakan pertemuan ini "mengingat kemarahan yang luar biasa dan permusuhan terbuka" yang ditampilkan dalam pernyataan-pernyataan terbaru DPRK.

Namun Trump menambahkan bahwa dia masih sangat ingin bertemu Kim "suatu hari nanti." Setelah pengumuman itu, Dow Jones Industrial Average kehilangan 114,97 poin atau 0,46% menjadi 24.771,84 poin pada pukul 16.58 GMT.

(kmj)