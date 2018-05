NEW YORK - Saham-saham di Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para investor mencerna serangkaian laporan laba perusahaan dan data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 58,67 poin atau 0,24%, menjadi berakhir di 24.753,09 poin. Indeks S&P 500 turun 6,43 poin atau 0,24%, menjadi ditutup di 2.721,33 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 9,42 poin atau 0,13%, menjadi 7.433,85 poin.

Pada laporan laba perusahaan, peritel sepatu atletik AS Foot Locker melaporkan laba kuartal pertama per saham yang disesuaikan sebesar USD1,45, mengalahkan ekspektasi industri USD1,25 per saham. Pendapatannya juga di atas perkiraan. Saham Foot Locker naik 20,16% pada penutupan pasar setelah laporan laba yang menggembirakan.

Saham Buckle Inc yang berbasis di Nebraska naik lebih dari 1% pada awal perdagangan setelah perusahaan itu menghasilkan laba 38 sen per saham. Namun, sahamnya mundur kembali dan kehilangan sekitar 2% pada akhir perdagangan.

Sementara itu, saham Hibbett Sports Inc turun lebih dari 15% setelah laba kuartal pertama perusahaan jatuh jauh besar dari perkiraan.

Para analis mencatat bahwa sektor-sektor dalam Dow dan S&P 500 telah mengalami tekanan minggu ini, karena penurunan harga minyak membebani raksasa industri seperti Exxon Mobil dan Chevron, sementara suku bunga yang lebih rendah menyeret saham-saham bank.

(kmj)