JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global masih kuat. Meskipun tertekan oleh rencana kenaikan Fed Fund Rate karena ekonomi AS semakin baik dan inflasi semakin tinggi, kebijakan fiskal AS yang ekspansif dan sejumlah risiko geopolitik termasuk ketidakpastian global mengenai perang dagang AS dan China.

Menurut Perry, ada tiga faktor yang membuat ekonomi Indonesia kuat. Pertama, fundamental ekonomi baik terlihat dari inflasi rendah dibandingkan periode sebelumnya, CAD 40% dan pertumbuhan ekonomi sedang proses recovery.

Kedua, kesiapan Indonesia melakukan koordinasi terhadap setiap masalah. Hal ini sebagai respons yang menunjukkan bagaimana kebijakan makro ekonomi fiskal.

