JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat dan akhirnya berhasil melepas jeratan Rp14.000-an per USD. Penguatan Rupiah tidak terlepas dari aksi cepat pemerintah yang melakukan koordinasi pada hari ini.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin(28/5/2018) pukul 11.02 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 142 poin atau 1,01% ke level Rp13.983 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.983-Rp14.095 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 133 poin atau 0,94% menjadi Rp13.980 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.968 per USD hingga Rp14.115 per USD.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan koordinasi untuk stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global masih kuat. Meskipun tertekan oleh rencana kenaikan Fed Fund Rate karena ekonomi AS semakin baik dan inflasi semakin tinggi, kebijakan fiskal AS yang ekspansif dan sejumlah resiko geopolitik termasuk ketidakpastian global mengenai perang dagang AS dan China.

"Seberapa jauh ekonomi Indonesia kuat? Kita yakin ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat. Saat ini juga telah ditunjukan kita kuat," tuturnya di Kementerian Keuangan, Jakarta.

