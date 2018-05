JAKARTA - Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk ekspor biji kopi. Kebijakan tersebut menuai protes terutama dari pengusaha eksportir komoditas kopi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pengenaan PPN 10% untuk ekspor biji kopi menjadi disinsentif bagi petani dan pengusaha kopi Tanah Air. Apalagi, kopi adalah komoditas unggulan Indonesia.

Bhima mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan tahun 2017 ekspor kopi mencapai 467 ribu ton atau naik 16,5% dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor komoditas kopi pun cukup besar yakni USD1,1 miliar.

"Kopi sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor seharusnya diberi kelonggaran pajak bukan sebaliknya," ujarnya ketika dihubungi Okezone.

Bhima melanjutkan, tren ekspor kopi ke depannya cukup positif terlebih saat ini era leisure economy di mana generasi milenial lebih suka menghabiskan belanja dengan membeli kopi di kafe.

"Dibandingkan mengejar penerimaan dari PPN ekspor, Pemerintah sebenarnya mendapatkan banyak manfaat dari ekspor kopi salah satunya kenaikan devisa hasil ekspor, serapan tenaga kerja disektor pertanian serta menumbuhkan bisnis skala umkm yang berorientasi ekspor," jelasnya.

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Direktur Indef Enny Sri Hartati. Dia menyebut hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor non komoditas. Dengan demikian, maka ekspor Indonesia memiliki nilai lebih.

"Yang paling utama adalah ekspor komoditas dikendalikan," kata dia.

Akan tetapi, Enny mengatakan jika impor kopi juga tinggi, maka bea masuk juga harus dinaikkan. Hal tersebut untuk menjaga daya saing dari pengusaha dalam negeri.

Selain itu, Enny juga meminta pemerintah untuk mendorong pengembangan industri pengolahan komoditas dalam negeri. Pemerintah bisa memberikan insentif untuk industri itu dengan memberikan insentif dalam bentuk kemudahan investasi

"Supaya diciptakan pasar dalam negeri untuk pengolahan biji kopi," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung dan Asosiasi Suplayer Kopi Lampung (ASKL) menyatakan keberatan pengenanaan pajak pertambahan nilai untuk biji kopi. Mereka mengatakan seharusnya ekspor biji kopi tak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji. Berbeda apabila dijual ke perusahaan nasional seperti yang telah berbentuk bubuk.

