JAKARTA - Hari ini, Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Tambahan. Dalam rapat ini Bank Sentral diprediksi akan kembali meningkatkan suku bunga acuan.

Sebelumnya, pada RDG Bulanan, 17 Mei 2018, BI memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day Repo Rate) sebesar 25 basis points (bps), dari level 4,25% ke 4,5%.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menilai, rapat hari ini menunjukkan pengakuan Bank Sentral bahwa kenaikan 25 bps tersebut terlambat atau behind of the curve. Bahkan kenaikan tersebut dinilai masih kurang besar dan tidak sesuai ekspetasi pasar. Oleh sebab itu, BI diyakini akan melanjutkan pengetatan moneter dalam RDG hari ini.

"Jadi pada RDG hari ini diperkirakan memperbaiki itu dengan menaikkan kembali (BI 7-Day Repo Rate) setidaknya 25 bps. Hal ini dilakukan BI untuk mengembalikan confidence pasar bahwa BI akan terus mengawal Rupiah," ujarnya kepada Okezone, Rabu (30/5/2018).

Kendati demikian, menurutnya rapat hari ini bukan berarti menunjukkan kondisi perekonomian domestik dalam keadaan yang bahaya. Menurutnya, BI hanya tak ingin mengambil langkah yang terlambat lagi, melainkan lebih antisipatif atau ahead of the curve.

"Pasar nampaknya positif menanggapi rencana RDG BI hari ini dan sudah me-price in. Terbukti (Indeks Harga Saham Gabungan) Senin kemarin," katanya.

Bloomberg Dollar Index mencatatkan pada perdagangan Senin, 28 Mei 2018, Rupiah menguat 130 poin atau 0,92% meninggalkan level Rp14.000 ke level Rp13.995 per USD. Sementara IHSG tercatat, pada perdagangan Senin lalu menguat 1,54% atau 92,5 poin ke level 6.068,32.

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta juga menilai, BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps dalam rapat hari ini. Hal ini dinilai, untuk mengantisipasi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan pada bulan Juni.

Jelang keputusan The Fed yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga perlu diantisipasi oleh BI dalam memutuskan kebijakan strategis. Apapun hasil keputusan dalam RDG diyakini akan memberikan efek positif dalam rangka menjaga tingkat stabilitas Rupiah.

"Diperkirakan bahwa berbagai tekanan eksternal masih kuat, sehingga ruang BI untuk menaikkan suku bunga acuannya masih terbuka lebar," katanya.

Menurutnya, para pelaku pasar pun antusias menantikan keputusan strategis BI hari ini untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah sehingga menjadi sentimen postif bagi IHSG ke depannya.

"Apapun hasil keputusan dalam RDG diyakini akan memberikan efek positif dalam rangka menjaga tingkat stabilitas Rupiah," jelasnya.

