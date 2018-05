JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi 2018 diprediksi tak bisa mencapai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar 5,4%.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2018 hanya mencapai 5,2%, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkoreksi pertumbuhan ekonomi ke level 5,17% dengan rentang maksimal ke 5,4%

Institute For Development of Economics and Finance (Indef), menilai koreksi pertumbuhan ekonomi disebabkan efek domino dari pelemahan nilai tukar Rupiah ke sektor riil. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terdepresiasi hingga sempat menembus Rp14.200 per USD.

"Secara keseluruhan kondisi ekonomi memang sulit tumbuh ke 5,4%. Indef prediksi tahun ini pertumbuhan ekonomi 5,1%" ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone, Rabu (30/5/2018).

Dia menjelaskan, pelemahan Rupiah berdampak pada biaya produksi industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor. Sebab, pendapatan yang diterima industri domestik dalam bentuk rupiah namun pembelian bahan baku dalam bentuk dolar. Selisih kurs ini membuat biaya produksi naik, sementara dalam kondisi permintaan masyarakat yang lemah, industri tidak akan langsung menaikkan harga jual.

"Ujungnya efisiensi bisa ke pengurangan karyawan, menunda ekspansi usaha atau bahkan menutup unit usaha. Itu bisa berpengaruh ke kinerja ekspor dan investasi langsung," kata dia.

Selain itu, tekanan Rupiah juga berpengaruh pada kegiatan ekspor impor yang 89% didominasi oleh kapal asing, terlebih didorong naiknya harga minyak mentah. Pembayaran yang menggunakan dolar ini pun menambah biaya logistik pelaku usaha domestik.

Harga minyak jenis Brent kini mencapai USD75 per barel atau naik 13,6% sejak Januari 2018. Sehingga ini dimungkinkan berdampak pada kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Pertalite akan terus dinaikkan. "Salah satu imbasnya ke kenaikan biaya transportasi," tambahnya.

Kondisi mahalnya bahan baku dan biaya jasa angkut impor ini pun berdampak pada inflasi yang bisa merangkak naik. Terlebih sebagian kebutuhan pokok mulai beras, gula, hingga daging merupakan impor. "Bulan Mei-Juni ada tekanan inflasi volatile food selain karena Ramadan juga karena imported inflation. Ujungnya kalau ada kenaikan harga kebutuhan pokok daya beli bisa menurun," kata dia.

Efek tekanan Rupiah pun, dinilai berisiko terhadap gagal bayar utang luar negeri swasta, di mana hingga kuartal I 2018 ULN swasta tercatat USD174 miliar. Pelemahan Rupiah membuat swasta harus menanggung rugi karena membayar cicilan pokok dan bunga yang lebih mahal. Sementara tidak semua perusahaan swasta melakukan hedging atau lindung nilai.

"Mungkin perusahaan menengah atas sanggup lakukan hedging, tapi bagi kelas menengah yang modalnya terbatas tentu upaya hedging sangat mahal. Kita harus ekstra hati hati soal ULN swasta ini. Karena salah satu penyebab krisis finansial tahun 1998 juga akibat gagal bayar utang luar negeri swasta," katanya.

(kmj)