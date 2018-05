JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan lagi suku bunga acuan alias BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%.

"Saya menghormati keputusan BI dan mendukung langkah mereka. Udah ya, terimakasih," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Sri Mulyani enggan mengomentari apakah dengan kenaikan suku dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Di mana, sebelumnya dia sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,17%. "Kita upayakan ya. Kita terus melakukan upaya semaksimal mungkin," singkatnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, ada beberapa alasan BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25%. Perry menyebut, kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

Bank Indonesia meyakini kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan cukup baik dan kuat.

“Tekanan terhadap stabilitas sejak awal Februari lebih karena tren kenaikan suku bunga AS dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan kebijakan AS dan sejumlah risiko geopolitik. BI akan terus mengkalibrasi perkembangan baik domestik maupun global untuk memanfaatkan masih adanya ruang untuk kenaikan suku bunga secara terukur,” ujarnya.

Perry melanjutkan, keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari langkah kebijakan jangka pendek Bank Indonesia yang memprioritaskan kebijakan moneter pada stabilitas khususnya untuk nilai tukar rupiah.

“Respons kebijakan suku bunga akan tetap ditempuh secara pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran,” kata dia.

(dni)