JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahun memberikan predikat The IDX Best Blue untuk Perusahaan Tercatat dengan kinerja terbaik di BEI. Tahun ini, Penghargaan The IDX Best Blue dianugerahkan BEI kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Sritex adalah perusahaan tekstil dengan jaringan pemasaran di Asia Tenggara. Predikat khusus ini diberikan untuk Perusahaan Tercatat yang mendapatkan pertumbuhan kinerja terbaik pada tahun 2017.

Predikat The IDX Best Blue 2017 ini diberikan untuk memacu Perusahaan Tercatat lainnya menghasilkan kinerja yang baik dan terus bertumbuh, serta dapat memberikan manfaat yang tinggi kepada para investor dan pemegang sahamnya.

Dengan kinerja yang baik dan prospektif, maka diharapkan dapat terefleksi pada peningkatan harga sahamnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan minat masyarakat berinvestasi di pasar modal. Tahun lalu, predikat The Best Blue 2016 diberikan kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam).

Direktur Utama BEI Tito Sulistio berharap, predikat yang kali ini dianugerahkan kepada Sritex, dapat memberikan sesuatu yang baru dan berbeda, serta melengkapi berbagai pencapaian yang telah diterima oleh Perusahaan Tercatat tersebut. Diharapkan pencapaian ini dapat menjadi pemanis bagi aktivitas perdagangan saham para Perusahaan Tercatat di masa mendatang.

Nama IDX Best Blue 2017 terinspirasi dari istilah Blue Chip yang merupakan kumpulan saham paling likuid, sehingga dapat melambangkan pencapaian kesuksesan perusahaan dengan diikuti kepercayaan yang tinggi dari investor.

Namun, predikat The IDX Best Blue berbeda dengan Perusahaan Tercatat yang tergabung dalam indeks LQ-45. The IDX Best Blue lebih menitikberatkan pada besarnya jumlah investor dan pertumbuhan sahamnya. Sedangkan LQ-45 hanya menitikberatkan pada likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi perusahaan.

Kriteria seleksi untuk menobatkan Perusahaan Tercatat sebagai The IDX Best blue didukung data yang dimiliki oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BEI mengumpulkan data serta fakta yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap Perusahaan Tercatat yang menjadi pemenangnya.

Saat ini, terdapat 581 saham dari Perusahaan Tercatat di BEI yang masing-masing memiliki perbedaaan dalam hal karakteristik, struktur bisnis, kekuatan keuangan, sampai kepada ukuran bisnis.

Emiten yang dinilai mulai dari Perusahaan Tercatat yang hanya memiliki kapitalisasi pasar hanya beberapa puluh miliar rupiah, sampai dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp500 triliun. Kriteria disusun dengan adil bagi semua Perusahaan Tercatat agar dapat memberikan perbandingan bagi yang berkapitalisasi pasar besar maupun menengah.

Predikat The IDX Best Blue 2017 diberikan kepada Perusahaan Tercatat di BEI yang pada setahun terakhir, sahamnya paling diminati oleh investor. Indikator diminati terlihat dari transaksi yang sangat aktif, memiliki pertumbuhan harga saham yang signifikan, serta berfundamental sehat.

Ada tujuh kriteria awal untuk menyeleksi emiten untuk dapat terpilih sebagai The IDX Best Blue 2017. Pertama, telah tercatat di BEI sebelum Januari 2017. Kedua, saham Perusahaan Tercatat tidak pernah mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangannya (suspensi) yang disebabkan oleh kesalahan dari manajemen Perusahaan Tercatat dan bukan suspensi yang bersifat cooling down. Ketiga, memiliki jumlah saham yang beredar di publik minimal 7,5%. Keempat, Perusahaan Tercatat sudah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2016 dan Laporan Keuangan Tahunan 2017. Kelima, Perusahaan Tercatat tidak memiliki ekuitas negatif. Keenam, saham Perusahaan Tercatat telah ditransaksikan paling sedikit 50% dari jumlah hari perdagangan bursa selama tahun 2017. Ketujuh, Perusahaan Tercatat tidak mengalami rugi bersih pada Laporan Keuangan Tahunan 2016 dan 2017. Terdapat 278 Perusahaan Tercatat dari 581 Perusahaan Tercatat pada Mei 2018 yang telah memenuhi kriteria awal tersebut. Selanjutnya, sejumlah Perusahaan Tercatat tersebut diseleksi berdasarkan rangkaian kriteria utama dengan periode data yang digunakan untuk melakukan penilaian adalah 2016 hingga 2017. Kriteria utama meliputi lima penilaian. Pertama, kepemilikan dan transaksi saham Perusahaan Tercatat oleh investor dan Anggota Bursa. Variabel ini memiliki bobot tertinggi dibandingkan variabel lain, yakni 40%. Penilaian ini juga sejalan dengan program Yuk Nabung Saham yang telah diluncurkan oleh BEI, yakni program untuk mengajak dan mengarahkan paradigma masyarakat dari budaya menabung menjadi budaya berinvestasi. Kriteria kedua adalah nilai rasio profitabilitas pembanding antara laba bersih perusahaan dengan aset bersihnya alias ekuitasnya (return on equity/ROE) dengan bobot penilaian sebesar 20%. Penilaian atas ROE Perusahaan Tercatat ini dilakukan untuk melihat kinerja fundamental Perusahaan Tercatat. Kriteria ketiga dan keempat adalah kenaikan harga saham dan aktivitas transaksi dengan bobot penilaian dari masing-masing kriteria adalah 15%. Variabel penilaiannya adalah pertumbuhan harga saham dalam setahun terakhir sejak Desember 2016 hingga Desember 2017. Sedangkan variabel penilaian dari aktivitas transaksi dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator perdagangan yakni volume, nilai, frekuensi sampai kepada jumlah hari perdagangan dan velocity saham yang bersangkutan. Kriteria kelima adalah kepemilikan oleh reksa dana dengan bobot sebesar 10%. (TIM BEI)