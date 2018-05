JAKARTA - Penetapan harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam asumsi makro APBN beberapa tahun ini selalu meleset. Hal ini dikarenakan pergerakan harga minyak ternyata sulit untuk diprediksi.

Pemerintah mencatat, dalam lima tahun terakhir mengalami gejolak yang sangat tinggi. Harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif, mencapai di atas USD100 per barel pada tahun 2013 hingga pertengahan 2014 yang kemudian jatuh ke tingkat harga terendah sekitar USD30 per barel pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun ini, dalam empat bulan terakhir harga minyak dunia kembali merangkak naik di kisaran USD7O per barel dan bahkan mendekati harga USD80 per barel dua minggu lalu, sebelum kembali di kisaran harga USD7O per barel beberapa hari yang lalu.

Atas pergerakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, dalam membuat perencanaan penetapan ICP di 2019, pemerintah senantiasa melakukan pengawasan terhadap dinamika pergerakan harga minyak dunia dan trennya ke depan yang dapat memengaruhi perkembangan harga.

"Meskipun pemerintah dan DPR terus berusaha menetapkan harga proyeksi minyak yang realistis bagi perhitungan APBN, namun kita menyadari bahwa fluktuasi harga minyak akan tetap menjadi salah satu faktor dinamis yang membutuhkan antisipasi kebijakan secara terus menerus," tuturnya di Ruang Sidang Paripurna, DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Penetapan asumsi harga minyak pada level yang realistis dan seakurat mungkin dapat menjaga kesehatan postur anggaran ke depan. Namun perlu disadari bersama bahwa harga minyak juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat, kesehatan keuangan dan daya saing sektor swasta, dan kondisi keuangan BUMN dalam melaksanakan penugasan subsidi Pemerintah.

"Hal ini membawa implikasi pilihan-pilihan kebijakan yang tidak mudah, oleh karenanya perlu dibahas bersama dengan anggota Dewan yang terhormat agar diperoleh konsensus bersama dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia," tuturnya.

Terkait perkembangan lifting minyak dan gas bumi yang cenderung menurun, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingkat penurunan alamiah lapangan migas dan kapasitas produksi.

(dni)