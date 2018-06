NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Jumat (1/6/2018). Penguatan bursa saham Amerika Serikat (AS) didorong sejumlah faktor seperti data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan sehingga menguatkan ekspektasi kenaikan suku bunga bulan ini.

Departemen Tenaga Kerja AS menyatakan, pendapatan rata-rata kerja per jam naik 0,3% setelah sebelumnya tumbuh 0,1% pada April. Selain itu, jumlah tenaga kerja di AS juga meningkat 223.000 orang.

Data tersebut pun di luar prediksi ekonom, di mana jumlah pekerjaan hanya meningkat sebesar 188.000 pekerjaan dan kenaikan upah 0,2%.

Data menunjukkan penurunan tingkat pengangguran ke level terendah 18 tahun sebesar 3,8%, menunjuk pada kondisi pasar tenaga kerja yang semakin ketat.

Melansir Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average DJI naik 126,25 poin atau 0,52%, pada pembukaan ke 24,542.09. S & P 500 . SPX dibuka lebih tinggi dengan 13,43 poin, atau 0,50%, di 2,718.70. Nasdaq Composite. IXIC memperoleh 45,55 poin, atau 0,61%, menjadi 7.487,66 pada bel pembukaan.

Pada penutupan perdagangan Kamis (31/5/2018), saham AS jatuh setelah Amerika Serikat berencana mengenakan tarif pada impor logam dari Kanada, Meksiko dan Uni Eropa, mendorong langkah-langkah balas dendam dari beberapa mitra dagangnya.

Meski turun, untuk bulan ini, S & P 500, Dow Industrials dan Nasdaq memiliki persentase kenaikan terbesar sejak Januari. Untuk bulan ini, S&P naik 2,16%, Dow bertambah 1,05%, dan Nasdaq naik 5,32%.

