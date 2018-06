NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (Sabtu pagi WIB), didorong laporan data tenaga kerja yang mengarah kepada penguatan ekonomi AS serta berkurangnya ketegangan geopolitik.

Saham teknologi memimpin kenaikan seperti Apple (AAPL. O), Microsoft (MSFT. O) dan Alfabet (GOOGL. O) sehingga mengantarkan indeks S & P 500 ke rekor tinggi.

Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 219,37 poin atau 0,9% ke level 24.635,21. Indeks S&P 500 menguat 29,35 poin atau 1,08% ke level 2.734,62, serta indeks Nasdaq Composite naik 112,22 poin atau 1,51% ke level 7.554,33.

Dalam sepekan, indeks S&P naik 0,48%, Dow Jones turun 0,48%, dan Nasdaq naik 1,62%.

https://img-z.okeinfo.net/library/images/2018/04/20/ktvc8pbcr1bhfqqja1pd_16949.jpg

Data pemerintah AS menunjukkan bahwa pada bulan Mei ada tambahan 223.000 pekerjaan non pertanian dan kenaikan rata-rata upah per jam 0,3% yang melampaui prediksi.

Sebaliknya, tingkat pengangguran turun k level paling rendah selama 18 tahun dari 3,8%. Data pengeluaran produksi dan konstruksi juga menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pasar juga mendapat pengaruh dari kondisi Italia yang menghilangkan risiko pengulangan pemungutan suara didominasi oleh perdebatan mengenai apakah negara akan berhenti dari Zona Euro.

 https://img-z.okeinfo.net/library/images/2018/04/20/izka79yrw3rqo6liekau_20690.jpg

Selanjutnya, redanya kekhawatiran geopolitik juga turut mempengaruhi kondisi pasar, dimana Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya rencana untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada tanggal 12 Juni.

Dalam pandangan investor, penguatan data ekonomi menaikan kemungkinan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga empat kali tahun ini. Kekhawatiran bahwa meningkatnya suku bunga akan mengurangi pertumbuhan ekonomi telah membuat saham AS jatuh pada beberapa kesempatan tahun ini. Tetapi, data yang dirilis pada Jumat ini tidak menunjukkan kecenderungan itu.

