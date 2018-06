JAKARTA - Selain finansial, masyarakat juga harus mengecek kesehatan sebelum melakukan aktivitas mudik Lebaran. Sebab, kesehatan menjadi salah satu faktor penting agar mudik Anda berjalan lancar.

Apalagi, pemerintah terus berbenah dalam melayani mudik Lebaran 2018 agar tak ada lagi kejadian seperti Brebes Exit (Brexit) pada tahun lalu yang menelan korban jiwa. Setidaknya, perjalanan mudik masyarakat di tahun ini akan lebih nyaman dengan berbagai fasilitas penunjang dan infrastruktur yang terus membaik.

Sejumlah pembangunan dan perbaikan baik itu jalan tol, jalan nasional, serta jembatan penghubung dikerjakan pemerintah untuk memudahkan pemudik pada Lebaran 2018 ini. Mudik selalu menjadi tradisi tahunan menjelang Idul Fitri di seantero Tanah Air.

Untuk masalah kesehatan, PT Angkasa Pura II (Persero) bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk melakukan pemeriksaan tensi gratis di Bandara Soekarno-Hatta

Tensi gratis tersebut berlokasi di Terminal 2 sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan Idul Fitri. YJI memilih lokasi di Bandara oleh karena pada bulan ini diperkirakan akan terjadi lonjakan penumpang dan dalam kerjasama para penumpang yang menunggu keberangkatan pesawat dapat sekaligus megecek tekanan darah.

"AP II sudah siap untuk melanjutkan program tensi darah gratis sampai setelah Idul Fitri" imbuh Direktur Pelayanan AP II Ituk H dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Ketua Umum YJI Syahlina Zuhal berharap kiranya program tensi gratis dapat terus dilakukan sampai pelosok-pelosok Tanah Air dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.

Di sisi lain, AP II memprediksi jumlah penumpang pesawat terbang pada musim mudik Lebaran tahun ini naik sekitar 20%. Tahun lalu, jumlah penumpang pesawat mencapai 6,1 juta orang dan tahun ini diperkirakan naik jadi 6,7 juta penumpang.

Direktur Teknik dan Operasi AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan, untuk Bandara Soekarno Hatta saja kenaikan penumpang mencapai 60.000 orang. Jika biasanya penumpang pesawat hanya sekitar 160.000 orang, di musim mudik Lebaran tahun ini mencapai 220.000 orang.

"Memang bagi bandara, Lebaran atau bukan Lebaran semuanya harus siap untuk melayani penerbangan terutama aspek keamanan. Tapi Lebaran kita ekstra karena jumlah penumpang yang meningkat," katanya.

Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, pihaknya telah menyediakan fasilitas berbasis digital. Di antaranya fasilitas self check in yang tersedia di bandara.

"Kalau penuh, bisa gunakan mobile service check in. Petugas akan membawa mini printer sehingga boarding pass-nya bisa langsung diberikan. Kemudian bisa check in gunakan web dan apps, bisa web check in dari rumah dan sebagainya," katanya.

(dni)