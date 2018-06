JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan pelemahan nilai tukar Rupiah tidak mempengaruhi inflasi pada Mei 2018. Tercatat tingkat inflasi Mei 2018 sebesar 0,21% (mtm). Angka ini lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi April 2018 sebesar 0,10 %.

Adapun inflasi tahun kalender Mei adalah 1,30%. Sementara, inflasi tahunan Mei 2018 sebesar 3,23 (yoy).

"Kayaknya enggak (pengaruh). Jadi penurunan inflasi di sini lebih karena terkendalinya harga pangan," kata dia di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Kecuk melanjutkan, pelemahan nilai tukar Rupiah akan berpengaruh kepada tingkat inflasi apabila depresiasi Rupiah berlangsung lama setidaknya satu tahun. Depresiasi Rupiah juga mempengaruhi inflasi apabila mata uang Garuda tertekan cukup dalam.

"Kalau dilihat di sini depresiasinya nggak dalam," imbuh dia.

Sementara itu, hingga pukul 15.00, mengutip Bloomberg, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp13.880 per USD. Sementara YahooFinance mencatat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terhadap Rp13.875. Sebelumnya, Rupiah sempat ambruk di atas Rp14.000 – Rp14.200 per USD.

