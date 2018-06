JAKARTA - Persiapan penyelenggaraan Annual Meetings International Monetary Fund World Bank Group (lMF-World Bank) pada 8-14 Oktober 2018 hingga akhir Mei mencapai 77%.

"Persiapan mencapai 77%, yang berarti on the track. Ini menjelang 125 hari dari pelaksanaan, persiapan lain juga dilakukan, seperti keamanan, visa, bea cukai, kesehatan, digital ekonomi, juga menyangkut pariwisata dan sebagainya. Sampai tadi tidak ada hambatan berarti," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Lebih lanjut, Luhut menyatakan persiapan pertemuan internasional yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali ini ditargetkan dapat mencapai 85% pada Juli mendatang.

"Pada akhir bulan Juli 2018, progres persiapan ditargetkan akan mencapai 85%, sedangkan sisanya 15%, diharapkan selesai di Bulan September 2018," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pertemuan ini menjadi hal yang penting di tengah situasi perekonomian global yang mengalami perubahan sangat besar.

"Pertemuan yang sangat penting dengan berbagai kondisi 188 negara untuk menjaga perekonomian global agar kondusif bagi masing-masing negara," ujarnya.

Adapun dalam rapat koordinasi Panitia Nasional dan pihak IMF-World Bank memasukkan sejumlah isu yang terkait dengan kepentingan Indonesia untuk menjadi agenda dalam pertemuan. Isu utama yang akan diangkat dan telah disosialisasikan melalui rangkaian kegiatan Voyage to Indonesia (VTI) yakni topik strategis seperti digital economy, urbanisation, human capital dan dialogue on disaster risk finance and insurance.

Selain itu, juga diusulkan untuk mengangkat isu-isu lain yang terkait dengan Climate Change, Financial Deepening, Sharia Economy/Finance, Bio Fuel, Marine Debris dan beberapa isu lainnya.

"Sharia Economy/Finance juga sudah banyak di negara maju maupun berkembang, sehingga ini juga akan diangkat dalam pertemuan IMf-World Bank," tambah Gubernur BI Perry Warjiyo.

