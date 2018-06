JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak melemah tipis pada hari ini. Namun, Rupiah masih berada di level Rp13.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (5/6/2018) pukul 17.06 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah tipis 2 poin atau 0,01% ke level Rp13.880 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.873-Rp13.896 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 9 poin atau 0,06% menjadi Rp13.874 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.858 per USD hingga Rp13.893 per USD.

Sedangkan dalam kurs Transaksi Bank Indonesia (BI), Rupiah berada di level Rp13.956 per USD untuk kurs jual dan Rp13.818 per USD untuk kurs beli.

Sekadar info saja, indeks dolar hari ini tertekan pemulihan Euro setelah Italia mengambil langkah-langkah untuk membentuk pemerintahan baru dan Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan selama akhir pekan bahwa Jerman lebih menyukai bergerak menuju Dana Moneter Eropa, menurut Reuters.

