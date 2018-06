JAKARTA - Sejumlah perbankan mengaku sejak awal Juni 2018 telah menaikkan suku bunga simpanan khususnya deposito. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan atau BI-7 Day Repo Rate (7DRR) yang meningkat sebanyak 50 basis poin (bps).

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto mengatakan, kenaikan BI-7 Day Repo Rate berdampak pada kenaikan deposito BRI sekitar 0,25%. Meski demikian, dirinya berharap kenaikan itu tidak terlalu berpengaruh ke kredit lantaran perseroan masih menjaga penyaluran kredit di level aman. ”Deposito sudah kita naikkan per 1 Juni 2018. Tapi kita usahakan kredit untuk tidak naik dulu terutama di UMKM dan mikro. KUR kan sudah dipatok 7%,” ujar Suprajarto.

Hingga akhir Maret 2018, penyaluran kredit ke segmen UMKM BRI tercatat senilai Rp584,7 triliun atau sekitar 77,2% dari keseluruhan portofolio kredit. Sementara penyaluran KUR perseroan sudah mencapai Rp22,3 triliun kepada lebih dari 1,1 juta debitur. Hingga akhir tahun dia mengaku akan merevisi target pertumbuhan kredit menjadi 14%. Menurutnya, revisi target tersebut karena hingga bulan Mei penyaluran kredit BRI telah mencapai 12%. ”Tadinya kan kredit kita targetkan 12%, tapi pencapaian kuartal I sudah baik dan pencapaian Mei juga sudah 12%. Jadi, kita berharap sampai akhir tahun bisa meningkat di 14%,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Suwignyo Budiman mengaku, BCA akan mengkaji menaikkan suku bunga depositonya tahun ini seiring dengan naiknya BI-7 Day Repo Rate. ”Kenaikan tersebut sudah tepat. Beberapa hari lalu, kita sudah rapat dan kita sudah mulai menaikkan deposito 0,25% dan penerapan mulai 1 Juni 2018,” ujar Suwignyo. Dia mengatakan, kebijakan kenaikan suku bunga deposito tersebut guna mengantisipasi terbukanya ruang kenaikan suku bunga acuan pada RDG mendatang. ”Kita mengantisipasi karena kan bunga acuannya naik, semuanya kan trennya naik, jadi deposito kita sedikit naik. Namun, likuiditas BCA masih bagus, tapi kita mengantisipasi saja, trennya naik ya naik,” katanya.

Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Budi Satria menuturkan, pihaknya masih melihat dulu pengaruh kenaikan suku bunga bank sentral. ”Kalau 25 bps belum ada pengaruhnya. Kalau naik 50 bps kita masih lihat pengaruhnya dan kita bahas lagi. Kalau tidak banyak pengaruhnya mungkin masih kita tahan,” ungkap Budi. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri Tbk Rohan Hafas mengatakan, pihaknya melihat kenaikan suku bunga BI adalah hal tepat. Perseroan mengaku belum akan merespons dengan menaikkan suku bunga dana dan kredit. ”Saat ini kami di Mandiri tidak melakukan kebijakan untuk menaikkan bunga kredit, karena biaya simpanan tidak terlalu mengalami peningkatan. Selain itu, rasio dana murah kami cukup besar sekitar 65%,” ujar Rohan.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, kenaikan suku bunga acuan akan diikuti kenaikan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Hal ini akan membuat cost of fund bank beranjak naik. ”Besarnya kenaikan akan bergantung struktur pendanaan bank,” ujarnya. Dia mengatakan, perbankan yang mempunyai CASA atau dana murah besar kenaikan cost of fund-nya relatif kecil. ”Sementara bank yang sangat bergantung ke deposito akan mengalami kenaikan cost of fund lebih besar,” katanya. Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kiryanto mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI ke 4,75% tidak harus pasti diikuti kenaikan bunga bank untuk simpanan dan kredit.

Demikian juga untuk BNI, beberapa faktor yang menahan kenaikan bunga simpanan likuiditas bank masih sehat, funding growth stabil 11% dan loan growth 8,5%. CASA bank juga masih bagus pada 60% terhadap total DPK. ”Jadi untuk jangka pendek hingga akhir semester dua nanti suku bunga bank relatif stabil. Dalam situasi ekonomi yang belum kuat saat ini, cukup berisiko bagi bank menaikkan bunga kredit karena akan menahan permintaan kredit dan juga berpotensi mendongkrak NPL karena pelaku usaha sedang konsolidasi,” ujar Kiryanto. Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengatakan, apabila perbankan merespons kenaikan Suku Bunga Acuan BI dengan menaikkan suku bunga deposito, tentu hal itu akan mendorong kenaikan suku bunga kredit. Ujungnya adalah pertumbuhan kredit akan semakin tertekan.

Salah satu solusinya adalah pemerintah dapat menyampaikan imbauan kepada bank pemerintah atau BUMN untuk tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga deposito sehingga suku bunga kredit tidak terlalu cepat naik. ”Dengan demikian, bank papan bawah akan cenderung mengikuti langkah bank papan atas, karena bank pemerintah sebagai pemimpin pasar atau market leader ,” jelas Paul.

