JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak banyak pergerakan di perdagangan pagi ini. Rupiah masih nyaman berada di level Rp13.800-an.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (6/6/2018) pukul 09.53 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 4 poin atau 0,03% ke level Rp13.876 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.870-Rp13.887 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 2 poin atau 0,01% menjadi Rp13.868 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.861 per USD hingga Rp13.883 per USD.

Pagi ini Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena euro pulih menyusul laporan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan secara bertahap mengurangi stimulus moneternya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,14% menjadi 93,909 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1714 dari USD1,1697 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3393 dari USD1,3315 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7615 dari USD0,7653.

Dolar AS dibeli 109,74 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,72 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9846 franc Swiss dari 0,9881 franc Swiss, dan naik ke 1,2973 dolar Kanada dari 1,2930 dolar Kanada.

 

(kmj)