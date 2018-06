CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berbalik naik atau rebound pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah melemahnya dolar AS dan aksi buru harga murah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD4,90 atau 0,38%, menjadi ditutup pada USD1.302,20 per ounce, merebut kembali tingkat harga USD1.300.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 11,2 sen AS atau 0,68%, menjadi menetap di USD16,543 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD2,2 atau 0,24%, menjadi ditutup pada USD901,30 per ounce.

Indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,17% menjadi 93,88 pada pukul 16.27 GMT. Penurunan dolar AS biasanya mendorong lebih banyak investor ke pasar emas, terutama bagi mereka yang menggunakan mata uang lainnya karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah.

Sementara itu, Dow Jones Industrial Average turun 70,39 poin atau 0,28% menjadi 24.743,30 poin pada pukul 16.37 GMT. Ketika ekuitas mencatat kerugian, logam mulia biasanya naik, karena para investor mencari tempat yang aman atau aset-aset "safe haven".

Aksi buru harga murah adalah faktor lain dalam mendorong emas lebih tinggi, setelah logam mulia jatuh selama tiga sesi berturut-turut.

