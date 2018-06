JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan giat ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Dalam kegiatan ini dijual beras, daging kerbau, daging ayam, daging sapi, gula pasir, minyak goreng, dan terigu.

Dalam pendistribusiannya bekerjasama dengan TNI dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 20 truk akan disebar ke 17 titik di markas TNI dan Polri wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kemudian komoditas pangan akan dijual di kantor-kantor TNI dan Polisi, juga menyasar kelurahan, pasar, rumah susun, dan ruang publik lainnya.

"Giat ini sudah dilakukan sejak hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dan direncanakan hingga tanggal 8 Juni 2018, dan dapat diperpanjang bila diperlukan” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam acara pelepasan stabilisasi pangan di Gedung Bulog Divre DKI Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Budi menyatakan, kegiatan ini untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat jelang Lebaran. "Ini untuk kegiatan stabilitas harga dan ketersediaan barang dalam menghadapi Lebaran. Walaupun libur panjang masyarakat akan tetap dengan mudah mendapatkan bahan pokok," jelasnya.

Harga komoditas yang dijual dengan merek KITA dalam kegiatan ini, nantinya akan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Budi mencontohkan seperti beras medium yang memiliki HET Rp9.450 per kg menjadi Rp8.950 per kg.

"Kita jual dengan harga murah, harga beras medium Rp8.950 saat ini tapi yang berkualitas," katanya.

Adapun Beras Kita Premium 5 kg seharga Rp59.000-Rp61.000, Beras Kita Medium 5 kg seharga Rp43.000-Rp45.000.

Sedangkan Gula Manis Kita seharga Rp11.500-Rp12.500 per kg, Minyak Goreng Kita Rp12.000 per liter, Terigu Kita Rp7.400 per kg, daging sapi Rp80.000 per kg, daging kerbau Rp70.000-Rp80.000 per kg, serta daging ayam Rp31.000-Rp32.000 per ekor.

