JAKARTA - Harga bahan pangan pokok komoditas hortikultura khususnya aneka cabai dan bawang selama bulan suci ramadhan tahun ini dipastikan stabil. Berdasarkan data pemantauan harga riil harian oleh Tim Posko Bawang Cabai Kantor Ditjen Hortikultura Pasarminggu, harga dua komoditas utama ini secara nasional menunjukkan tren yang landai sejak awal Ramadan.

“Harga cabai merah besar dan bawang merah yang sempat dibayang-bayangi kenaikan malah justru terpantau stabil. Bahkan untuk cabai merah besar trend harganya makin menurun. Untuk bawang putih yang hingga kini masih didominasi pasokan impor juga menunjukkan tren menurun, begitu juga untuk bawang bombai, meski kebutuhannya tidak terlalu besar," ucap Dirjen Hortikultura, Suwandi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Harga cabai rawit merah di 43 pasar retail DKI Jakarta selama ramadhan terpantau pada kisaran Rp35.000 – Rp37.000 per kg, jauh lebih rendah dibanding Juni tahun lalu yang rata-rata mencapai Rp50.874 per kg. Cabai merah keriting sampai hari ke-22 Ramadan juga stabil di harga Rp33.000 – Rp34.000 per kg. Harga cabai merah besar sepekan terakhir menunjukkan tren menurun di kisaran harga Rp40.000 – Rp42.000 per kg.

Sementara harga bawang merah terpantau stabil di harga Rp31.000 – Rp32.000 per kg, lebih rendah dibanding rata-rata bulan Ramadan tahun lalu sebesar Rp37.962 per kg. Sedangkan untuk bawang putih hampir menyamai harga bawang merah dengan bertengger stabil di harga Rp31.000 – Rp32.000 per kg. Lebaran tahun lalu, bawang putih di tingkat eceran mencapai lebih dari Rp53.000 per kg.

Sementara di tingkat petani harga-harga aneka cabai dan bawang juga terpantau normal. Harga cabai rawit merah di Sleman dan Magelang sekitar Rp15.000 – Rp16.000 per kg. Demikian juga di Blitar, Bandung dan Cianjur. Sementara cabai merah keriting di tingkat petani sekitar Rp11.000 – Rp13.000 per kg, dan cabai merah terpantau di harga Rp15.000 – Rp19.000 per kg. Harga bawang merah di tingkat petani sentra produksi utama seperti Brebes, Cirebon dan Nganjuk berkisar Rp18.000 – Rp20.000 per kg.

Menurut Suwandi, harga aneka cabai dan bawang selama Ramadan hingga setelah Idul Fitri dipastikan stabil. "Meski sebentar lagi akan memasuki liburan panjang, produksi dan pasokan cabai bawang tetap aman terkendali," tuturnya.

“Indikatornya jelas. Produksi cabai terpantau kontinyu di sentra-sentra utama seperti Magelang, Sleman, Temanggung, Blitar, Kediri, Cianjur, Bandung dan sebagainya. Sementara bawang merah saat ini memasuki panen raya di Brebes, Nganjuk, Bima dan Enrekang sehingga pasokan setelah lebaran juga dijamin aman. Jadi, tidak ada alasan harga naik," timpalnya lagi.

Saat disinggung mengenai kebijakan pengendalian untuk komoditas impor seperti bawang putih dan bawang bombai, Suwandi mengatakan bahwa pasokan dan harga untuk kedua komoditas tersebut stabil dan normal. "Intervensi pemerintah terhadap kedua jenis bawang tersebut terbukti mampu menjaga pasokan dan harganya stabil," pungkasnya.

