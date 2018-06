JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih bergerak melemah pada sore ini. Rupiah kini masih berada di level Rp13.800-an per USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat(7/6/2018) pukul 16.56 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 22 poin atau 0,16% ke level Rp13.875 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.860 per USD-Rp13.884 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 17 poin atau 0,12% menjadi Rp13.865 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.843 per USD hingga Rp13.880 per USD.

Sedangkan dalam kurs transaksi Bank Indonesia, Rupiah berada di level Rp13.937 per USD untuk kurs jual dan Rp13.799 per USD untuk kurs beli.

Sekadar informasi, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,22% menjadi 93,668 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1769 dari USD1,1714 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3410 dari USD1,3393 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7663 dari USD0,7615.

