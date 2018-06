SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang memiliki desain bagus dengan konsep bangunan yang ramah lingkungan. Terminal baru itu berdiri di atas lahan seluas 58.000 meter persegi yang di kelilingi rawa.

"Saya tadi barusan terbang dari Bandara Kertajati di Jawa Barat. Kalau dibandingkan dengan sini (Bandara Ahmad Yani) ya sama-sama bagus, tapi lingkungannya lebih cantik di sini," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan ratusan audiens, Kamis (7/6/2018).

Mantan Wali Kota Solo itu juga memberikan banyak pujian terhadap terminal baru yang mulai beroperasi sejak Rabu 6 Juni tersebut. Meski tak pernah ditinjaunya selama proses pembangunan, namun bangunan tersebut selesai sebelum batas waktu yang ditentukan dengan hasil memuaskan.

"Yang menyebabkan kaget adalah saat itu target selesainya adalah Desember ini. Tapi kita lihat sekarang ini telah selesai dan bisa digunakan (beroperasi). Alhamdulillah," ujarnya yang kembali disambut gemuruh tepuk tangan.

Dia menambahkan, Bandara Ahmad Yani saat ini bisa menampung 6,5 juta penumpang per tahun. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari bandara lama yang hanya berkapasitas 800.000 penumpang per tahun. Selain itu, kapasitas kargo juga ditambah dari 10.000 ton per tahun menjadi 16.000 ton per tahun.

"Bandara ini awalnya merupakan merupakan pangkalan udara tentara kemudian berkembang menjadi penerbangan sipil domestik. Kemudian menjadi bandara internasional. Dulu kapasitasnya hanya 800.000 penumpang per tahun yang sekarang meloncat menjadi 6,5 juta penumpang per tahun lompatannya hampir delapan kali," tandasnya.

(dni)