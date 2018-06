JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah jelang libur Lebaran pada sore ini. Bahkan, Rupiah kembali semakin mendekati level Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat(8/6/2018) pukul 17.05 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 57 poin atau 0,41% ke level Rp13.932 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.887 per USD-Rp13.943 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 62 poin atau 0,45% menjadi Rp13.925 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.863 per USD hingga Rp13.942 per USD.

Sedangkan dalam kurs transaksi Bank Indonesia, Rupiah berada di level Rp13.972 per USD untuk kurs jual dan Rp13.832 per USD untuk kurs beli.

Sekadar informasi, kurs dolar AS terus melemah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena euro meningkat lebih lanjut untuk sesi keempat berturut-turut, menyusul berita bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengurangi stimulus moneter tahun ini.

(dni)