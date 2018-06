JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja di Norwegia. Dalam kunjungannya, Dia bertemu Utusan Khusus Perdana Menteri Kerajaan Norwegia untuk Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (Special Envoy of the Prime Minister Kingdom of Norway for the High Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy) Vidar Helgesen.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Norwegia membicarakan peran dalam High Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy (selanjutnya disebut dengan Panel Tingkat Tinggi/PTT) yang pembentukannya telah diumumkan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg dalam World Economic Forum di Davos, Januari 2018 lalu.

Menteri Susi kembali menegaskan komitmen dan dukungan Indonesia atas pembentukan PTT. Oleh karena itu, Susi pun mengundang PM Norwegia untuk turut serta dalam penyelenggaraan Our Ocean Conference (OOC) 2018 guna memperkuat hubungan Indonesia – Norwegia melalui sinergi PTT dan OOC.

