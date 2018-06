JAKARTA - Menjelang Lebaran, salah satu bahan pangan yang harganya bertengger di atas adalah daging ayam. Tercatat harga daging ayam di pasar tradisional Rp36.000-Rp38.000 per kilogram (kg).

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, tingginya harga daging ayam di pasar tradisional dilakukan oleh pedagang sendiri. Pasalnya, pihaknya sudah mengecek bahwa harga daging ayam di tingkat produsen tidak mengalami kenaikan.

"Daging ayam (di Toko Tani Indonesia) turun Rp32.000 per kg. Kita harus bedakan pasar tradisional itu menentukan harga tidak terkendali. Jadi di pasar itu ulah pedagang sendiri dan kita imbau di beberapa tempat," ujarnya di Toko Tani Indonesia Center, Jakarta, Senin (11/6/2018).

Dia mengatakan, karena harga pada produsen ayam tidak naik, mestinya harga di pasar tidak naik atau sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp32.000 per kg.

"Kita koordinasi dengan produsen ayam besar, saya tanya apa betul biaya produksi meningkat. Dia bilang tidak. Jadi kembali ke HAP Rp32.000," tuturnya.

Dia melanjutkan, Kementan berpegang pada dua indikator wilayah dalam melihat pergerakan harga daging ayam. Bila wilayah non produsen ayam seperti Kepulauan Riau dan NTT masih Rp32.000 per kg, berarti daerah lain semestinya tidak akan naik. "Jadi kenapa Pasar Tanah Abang Rp36.000 per kg, padahal di tempat non produsen saja Rp32.000. Kenapa di Pademangan Rp36.000?," tuturnya.

Meski begitu, Agung berharap, dalam minggu ini harga daging ayam bila segera terkendali. Masyarakat juga disarankan membeli di TTI atau ritel modern yang harganya sudah pasti sesuai HAP.

"Kita sudah minta ritel modern jual Rp32.000," ujarnya.

(dni)