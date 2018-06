JAKARTA - Masyarakat Jakarta dan sekitarnya ramai mendatangi Toko Tani Indonesia (TTI) Center di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka memilih belanja ke sini karena harga pangan di toko tani sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Misalnya, harga daging ayam di TTI dijual Rp32.000 per kilogram (kg) atau sesuai harga acuan penjualan (HAP), beras dijual harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram, begitu juga telur Rp21.000 per kg dan daging sapi beku dan fresh Rp75.000 per kg.

Lantas kenapa harga di TTI bisa lebih murah, sedangkan harga pangan di pasar tradisional, apalagi menjelang Lebaran naik berkali-kali lipat ?

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, TTI Center bekerjasama langsung dengan produsen, kelompok petani, pengusaha dan importir. Melalui kerjasama tersebut, barang di TTI pun langsung dikirim dari produsen, kelompok tani hingga importir tersebut.

"Jadi kita pangkas rantai distribusinya. Harusnya D1 ke D2, D3 dan terakhir ke D4. Kita pangkas D1 langsung ke D4. Itu kenapa margin harganya bisa lebih murah," tuturnya di TTI Center, Jakarta, Senin (11/6/2018).

Dia melanjutkan, saat ini TTI Center tersebar di 20 provinsi. Selain menjual kebutuhan bahan pokok, TTI Center sebagai jembatan atau koordinator bagi TTI yang ada di kota atau kabupaten setempat.

"Sekarang jumlah TTI ada 2.200, tahun ini ditargetkan ada 3.000 toko. Toko ini bukan menjadi pesaing pasar tradisional terdekat, sebab pedagang pasar yang mau kerjasama dengan TTI Center juga bisa dilakukan," tuturnya.

Menurutnya, sekarang pengembangan TTI juga sudah mengarah ke digitalisasi. Di mana dengan memanfaatkan teknologi konsumen bisa dapat kebutuhan pangan berkualitas, harga murah secara online.

"TTI Center melalaui smartphone kawan punya dan melayani secara online dan hemat biaya distribusi. Misalnya dengan Go-Jek pesan beras sudah bisa. Tujuannya lebih ke memotong harga pasok," tuturnya.

