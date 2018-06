JAKARTA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya di Singapura. Keduanya menandatangani dokumen bersejarah yang akan menghasilkan perubahan besar.

Isi dokumen yang ditandatangani kedua pemimpin itu menunjukkan bahwa mereka setuju untuk bekerjasama mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea. Keduanya juga setuju untuk membangun sebuah hubungan baru antara Korea Utara dengan Amerika Serikat

Pertemuan keduanya ternyata berdampak pada perekonomian dunia. Lantas apa saja dampaknya ? Berikut fakta menarik mengenai pertemuan Kim Jong Untuk dengan Donald Trump yang dirangkum Okezone.

1. Dolar AS Menguat

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat atau Selasa pagi WIB.

Hal tersebut didorong oleh investor yang menunggu hasil pertemuan antara pemimpin puncak Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.

Indeks dolar AS, yang menjadi tolak ukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, menguat 0,05% menjadi 93,582 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1787 dari USD1,1768 pada sesi sebelumnya dan pound Inggris turun menjadi USD1,3380 dari USD1,3416 di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7606 sen dolar AS dari 0,7600 sen dolar AS

Dolar AS pada posisi beli di level 110,03 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,47 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9851 franc Swiss dari 0,9852 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2987 dolar Kanada dari 1,2937 dolar Kanada.

2. Harga Minyak Dunia Turun

Harga minyak sedikit berubah menjadi terkendali pada awal perdagangan Asia. Hal tersebut disebabkan pasar masih menunggu hasil pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura.

Melansir Reuters, Selasa (12/6/2018), minyak mentah Brent berjangka LCOc1, yang merupakan patokan internasional untuk harga minyak, diperdagangkan pada USD76,40 per barel di 0117 atau turun 6 sen.

3. Harga Emas Dunia Naik

Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik tipis pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB).

Hal tersebut juga disebabkan karena investor menunggu pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik tipis USD0,5 atau 0,04%, menjadi ditutup di USD1.303,2 per ounce.

4. Pertemuan Trump dan Kim Jong-un tidak Berdampak kepada Perekonimuan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pertemuan dua pemimpin negara tersebut tidak akan berdampak pada ekonomi utamanya Indonesia.

Darmin mengatakan, pertemuan tersebut baru akan berlangsung besok dan belum tahu apa yang akan jadi kesepakatan. "Jadi tergantung mereka sepakatnya apa. Itu akibat tidak langsung bukan langsung," tuturnya.

(kmj)