JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai kerja sama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan dua ojek online merupakan tindakan salah kaprah. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi massal, MRT harus mengevaluasi kerja sama tersebut.

Apalagi ojek online hanya melayani firstmile dan lastmile, karena pengemudi ojek online meng antar pelanggan dari rumah menuju stasiun maupun sebaliknya.

“Perusahaan trans portasi umum yang memiliki standar pelayanan minimum (SPM) kok kerja sama dengan ojek online yang bukan angkutan umum dan tidak punya SPM,” ujar Wakil Kepala Dinas Per hubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, kemarin, Senin 11 Juni 2018.

Menurut dia, seharusnya PT MRT berkoordinasi terlebih da hulu dengan Dinas Perhubungan sebagai regulator sehingga kerja sama yang dilakukan tidak salah kaprah. Apabila ingin bekerja sama dalam bidang payment atau tiket pembayaran semestinya MRT mengintegrasikan tiket dengan moda transportasi umum lainnya yang kini sedang digarap Bank Indonesia (BI).

“Harusnya MRT bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta yang sedang menggarap OK Otrip hingga permukiman. Kalau kerja sama dengan Go-Jek dan Grab jelas mematikan Transjakarta,” kata Sigit.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak merupakan kunci mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat. Kemitraan itu harus berlandaskan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat bukan lagi kompetisi bisnis.

“Kemitraan juga harus menjangkau semua penyedia layanan jasa transportasi publik baik berbasis jalan raya maupun rel,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu MRT telah menandatangani nota ke sepa haman terkait Studi Pengembangan Layanan Pembayaran Tiket MRT Jakarta bagi Peng guna MRT Jakarta dengan Grab Indonesia dan Go- Jek. Nota kesepahaman akan berlaku dalam jangka waktu enam bulan. Nota kesepahaman ini mencakup beberapa hal, yaitu studi skema kerja sama konektivitas Firstmile lastmile bagi pelanggan MRT dan Grab Indonesia, Go-Jek, studi skema penjualan t ket MRT, studi skema penggunaan uang elektronik sebagai metode pem bayaran, studi penyusunan proof of concept yang terintegrasi dengan mobile payment, serta aktif melakukan diskusi dan pengembangan produk termasuk aplikasi dan penelitian.

Diketahui, progres pem bangun an MRT Lebak Bulus- Bundar an HI nyaris 100%. Jalur layang sekitar 90,45% dan ja lur ba wah tanah 96,24% per 25 April 2018. Uji coba MRT dilaksanakan pada Juni-Desember mendatang. Kemudian pengoperasian diperkirakan Ma ret 2019. (Bima setiyadi/ oktiani endarwati).

