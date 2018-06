NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar naik setelah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura berakhir.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,23% menjadi 93,820 pada pukul 20.00 GMT.

Untuk diketahui, Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un menghasilkan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh kedua pemimpin. Dokumen tersebut membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian dan bahasan utama dalam KTT bersejarah antara kedua pemimpin.

“Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un melakukan pertukaran opini yang mendalam dan tulus tentang isu pembentukan hubungan Amerika Serikat dan DPRK (nama resmi Korea Utara) yang baru dan pembangunan rezim yang kuat dan bertahan lama di Semenanjung Korea.

"Presiden Trump berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada DPRK, dan Ketua Kim Jong-un menegaskan kembali komitmennya yang kuat dan tak tergoyahkan untuk menyelesaikan denuklirisasi di Semenanjung Korea,” demikian isi teks yang tercantim dalam dokumen tersebut.

Selain poin di atas, terdapat sebuah isu lagi yang juga disepakati dan tercantum dalam dokumen yang ditandatangani, yaitu mengenai jasad tahanan dan korban yang tewas selama Perang Korea termasuk pemulangan jasad yang telah teridentifikasi.

Presiden Amerika Serikat ke-45 itu mengatakan bahwa dia yakin Kim Jong-un akan menepati kesepakatan yang tercantum dalam dokumen yang mereka berdua tanda tangani. Dan memuji Kim sebagai seorang pemimpin yang berbakat.

(kmj)