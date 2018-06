NEW YORK - Wall Street dibuka naik pada pembukaan perdagangan Rabu (13/6/2018). Namun, kenaikan indeks saham AS kali ini dibuka sedikit berbeda karena adanya kenaikan saham sektor kesehatan serta turunnya saham operator selular AS, AT&T pasca akuisis Time Warner yang disetujui pengadilan senilai USD85 miliar.

Melansir Reuters, IndeksvDow Jones Industrial Average naik 7,92 poin atau 0,03% di pembukaan menjadi 25,328.65. S&P 500 dibuka lebih tinggi dengan 1,09 poin, atau 0,04 persen, di 2,787.94. Nasdaq Composite naik 10,11 poin atau 0,13 persen, menjadi 7,713.90 pada bel pembukaan.

Sementara itu, pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura berakhir. Saham-saham di Wall Street bergerak bervariasi.

Kim dan Trump menandatangani pernyataan bersama setelah pertemuan mereka, yang pertama di antara para pemimpin yang berkuasa di kedua negara tersebut.

Dalam pernyataan bersama, Trump berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada DPRK, sementara Kim menegaskan kembali komitmennya yang kuat dan teguh untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Di sisi ekonomi, Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Semua Konsumen Perkotaan meningkat 0,2% pada Mei dalam basis disesuaikan secara musiman setelah naik 0,2% pada April, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Selasa (12/6).

Indeks untuk semua item dikurangi makanan dan energi, atau IHK Inti, naik 0,2% pada Mei. Hal ini membawa peningkatan tahun-ke-tahun dalam indeks menjadi 2,2%, menurut departemen.

(feb)

(rhs)