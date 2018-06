CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun di bawah USD1.300 per ounce pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB).

Harga jatuh setelah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura berakhir, dan menjelang perkiraan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD3,8 atau 0,29%, menjadi ditutup di USD1.299,4 per ounce.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 6,1 sen AS atau 0,36%, menjadi menetap di USD16,891 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD4,9 atau 0,54%, menjadi ditutup pada USD901,5 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,23% menjadi 93,820 pada pukul 20.00 GMT.

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

 

