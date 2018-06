CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena dolar AS melemah sebelum Federal Reserve menaikkan suku bunga utamanya.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik USD1,9 atau 0,15%, menjadi ditutup pada USD1.301,3 per ounce. Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 10 sen AS atau 0,59%, menjadi menetap di USD16,991 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD1 atau 0,11%, menjadi ditutup pada USD902,5 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,19% menjadi 93,59 pada pukul 18.30 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi para pemegang mata uang lainnya.

The Fed mengumumkan akan menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persentase poin atau 25 basis poin, setelah pasar emas berjangka ditutup. Akibatnya, harga emas turun kembali di bawah USD1.300 per ounce dalam perdagangan elektronik.

