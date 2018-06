JAKARTA - Elek Yo band kembali tampil, setelah sebelumnya manggung di Java Jazz. Kali ini band yang berisikan para menteri Kabinet Kerja tersebut tampil di dalam acara open house Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Namun dalam penampilannya, personil Elek Yo Band tidak lengkap. Hanya dua menteri saja yang main, yakni Menteri Perhubungan pada gitar dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai drummer.

Pantauan Okezone, Jumat (15/6/2018), di kediaman dinas Menhub, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Seperti biasa Basuki mengambil posisi sebagai drumer, sedangkan Budi Karya sebagai vokalis. Namun kali ini, Menhub tak bernyanyi sambil bermain gitar seperti yang biasa dia lakukan.

Keduanya pun tampil menyanyikan sejumlah lagu. Adapun lagu yang - yang mereka bawakan adalah Bento singel dari Iwan fals, Have you ever see the rain milik creedence Claerwater Revival, dan Ku tak bisa milik Slank.

Para tamu pun nampak terhibur dengan penampilan mereka. Semua turut bernyanyi, bersorak, dan bertepuk tangan seiap kali kedua Menteri Kabinet Kerja ini menyanyikan lagu.

Momen silahturahmi ini pun turut membawa penampilan 'Elek Yo Band' yang sudah lama tak tampil bersama.

Untuk diketahui, Elek Yo Band merupakan grup yang beranggotakan 9 orang. Selain Budi Karya dan Basuki, juga terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanief Dhakiri. Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Agus Marsudi, suami dari Menlu Retno.

(feb)

(rhs)