Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar open house sebagai silahturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri.

Sejumlah tamu pun dating ke kediamannya yang berlokasi di Jalan Patiunus No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

(Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menghadiri open house Lebaran yang digelar Gubernur BI Perry Warjiyo)

Pantauan Okezone, Jumat (15/6/2018), terlihat tamu yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, juga ekonom dari Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Aviliani.

Dalam menerima tamu undangan tersebut, Perry menggunakan batik khas Solo berwarna cokelat didampingi sang istri yang mengenakan pakaian kebaya berwarna merah muda. Keduanya pun menyambut setiap tamu yang hadir dengan senyuman.

Sejumlah menu makanan pun disajikam untuk setiap tamu. Di antaranya terdapat menu khas Betawi yakni Soto Dudung, bakso oriental, Japanesse Food, hingga es krim.

