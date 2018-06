JAKARTA – Harga komoditas bahan pangan hari ini bergerak variatif pasca Lebaran. Komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi adalah cabai.

Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan, tertinggi pada jenis cabai merah besar naik Rp5.162 per kilogram (kg) menjadi Rp60.0000 per kg. Sedangkan untuk komoditas beras cenderung mengalami penurunan, seperti beras jenis muncul turun Rp730 per kg menjadi Rp11.483 per kg.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Sabtu (17/6/2018).

Berikut daftar kebutuhan bahan pokok lainnya di Pasar Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) harga naik Rp336 menjadi Rp12.050 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp247 menjadi Rp10.933 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga turun Rp58 menjadi Rp9.433 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp730 menjadi Rp11.483 per kg

- Beras IR.42/Pera harga turun Rp366 menjadi Rp11.866 per kg

- Beras Setra I/Premium harga turun Rp495 menjadi Rp12.033 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga stagnan di Rp12.500 per kg

- Cabai Merah Keriting harga naik Rp186 menjadi Rp42.000 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) harga naik Rp5.162 menjadi Rp60.000 per kg

- Cabai Rawit Merah harga naik Rp222 menjadi Rp44.571 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga naik Rp1.657 menjadi Rp38.285 per kg

- Bawang Merah harga naik Rp1.126 menjadi Rp40.428 per kg

- Bawang Putih harga turun Rp388 menjadi Rp33.714 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga turun Rp9.821 menjadi Rp36.428 per ekor

- Telur Ayam/Ras harga turun Rp96 menjadi Rp23.857 per kg

- Daging Sapi Has (Pada Belakang) harga turun Rp4.916 menjadi Rp123.333 per kg

- Daging Sapi Murni (Semur) harga turun Rp5.894 menjadi Rp116.666 per kg

(feb)

(rhs)