JAKARTA - Harga komoditas cabai merangkak naik sejak memasuki bulan Ramadan. Pasca dua hari Lebaran, harga cabai masih melambung tinggi hingga Rp60.000 per kilogram (kg).

Di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, harga cabai berkisar Rp55.000-60.000 per kg. Harga ini untuk seluruh jenis cabai, baik cabai rawit, cabai hijau, maupun cabai merah keriting.

Salah satu pedagang Wiwin menyatakan, kenaikan ini didorong pasokan cabai yang lebih sedikit ketimbang tingkat permintaan. Hal ini menyusul hari libur Lebaran yang panjang, sehingga aktivitas pertanian maupun jual beli berkurang.

"Kalau puasa naik semua. Kan Lebaran enggak ada yang masuk (pekerja), seminggu kan pada libur. Jadi barangnya dikit (di pasar induk), jadi harga mahal. Mau ga mau kita tetap beli," ujarnya kepada Okezone di Pasar Gondangdia, Minggu (17/6/2018).

Dia sendiri mengaku, harga pembelian di pasar induk mencapai Rp40.000-Rp50.000 pr kg. Sehingga dirinya menjual di Rp55.000-Rp60.000 per kg.

Kondisi ini juga dirasakan Dika, pedagang cabai lainnya. Dia mengaku harga di pasar induk sudah jauh lebih tinggi, didorong stok di pasar yang menipis.

"Cabai Rp60.000 per kg, naik sejak habis lebaran. Dari pasar rumput sananya sudah mahal, belinya saja Rp50.000 per kg," katanya.

Sedangkan, menurut Info Pangan Jakarta, Minggu (17/6/2018) harga komoditas cabai seluruhnya mengalami kenaikan.

Tertinggi pada jenis cabai merah besar yang naik Rp5.162 per kg menjadi Rp60.0000 per kg. Kemudian cabai rawit hijau harga naik Rp1.657 menjadi Rp38.285 per kg.

Adapun cabai rawit merah harga naik Rp222 menjadi Rp44.571 per kg. Serta cabai merah keriting harga naik Rp186 menjadi Rp42.000 per kg.

(rhs)