JAKARTA - Harga daging sapi lokal di Jakarta, pasca Lebaran belum mengalami penurunan. Harga daging sapi masih di level Rp140.000 per kilogram (kg).

Berdasarkan pantauan Okezone, Minggu (17/6/2018), di Pasar Gondangdia, Pasar Keramatjati, dan Pasar Palmerah, harga daging sapi rata-rata berada di Rp130.000-Rp140.000 per kg.

Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Gondangdia Mansyur menyatakan, harga tersebut terjadi sejak Lebaran. Kenaiakan diikuti pedagang sapi di pasar karena kenaikan terjadi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

"Naiknya dari pusat jagalnya (rumah pemotongan hewan/RPH)," ujarnya kepada Okezone.

Hal ini juga diakui, pedagang di Pasar Palmerah Ncung. Dia menyatakan kenaikan dari RPH mencapai Rp10.000 per kg. "Daging sapi sekarang sekilo Rp130.000 per kg. Dari RPH-nya sudah naik Rp10.000 (per kg," ungkapnya.

Kendati demikian, kata dia, kenaikan ini jauh lebih rendah ketimbang dua tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp12.500 per kg dari RPH saat Lebaran.

"Ini mah naiknya termasuk tidak banyak, dari 2 tahun yang lalu malah naik sampai Rp12.000-12.500 per kg (dari RPH)," ujar nya.

Sementara itu di Pasar Keramat Jati, pedagang daging sapi, Aat mengaku hal yang sama.

"Hari H (Lebaran), daging sapi lokal tembus Rp130.000-Rp140.000. Kenaikan dari distributor, kalau dimahalin kashian rakyat juga," katanya.

 

