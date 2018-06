JAKARTA - Harga daging sapi di Jakarta masih tinggi. Meskipun Lebaran sudah usai, daging sapi masih dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram (kg).

Menurut salah seorang pedagang daging di Pasar Palmerah Ncung, kenaikan dari RPH mencapai Rp10.000 per kg. "Daging sapi sekarang sekilo Rp130.000 per kg. Dari RPH-nya sudah naik Rp10.000 (per kg," ungkapnya.

Kendati demikian, kata dia, kenaikan ini jauh lebih rendah ketimbang dua tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp12.500 per kg dari RPH saat Lebaran.

(rhs)