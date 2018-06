JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan mayoritas mengalami penurunan harga. Namu tetap masih ada beberapa komoditas yang harganyamengalami kenaikan.

Sberdasarkan istem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Senin (18/6/2018), untuk kenaikan harga masih terjadi pada komoditas cabai rawit merah sebesar Rp949 per kilogram (kg) menjadi Rp45.647, bawang merah yang naik Rp403 per kg menjadi Rp39.075 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting mengalami penurunan harga tertinggi sebesar Rp1.753 menjadi Rp40.176 per kg.

Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) harga naik Rp47 menjadi Rp11.753 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp12 menjadi Rp10.673 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga turun Rp177 menjadi Rp9.314 per kg

- Beras Muncul .I harga turun Rp406 menjadi Rp11.900 per kg

- Beras IR.42/Pera harga turun Rp167 menjadi Rp12.085 per kg

- Beras Setra I/Premium harga turun Rp563 menjadi Rp11.972 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga turun Rp125 menjadi Rp12.375 per kg

- Cabai Merah Keriting harga turun Rp1.753 menjadi Rp40.176 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) turun Rp837 menjadi Rp54.000 per kg

- Cabai Rawit Merah harga naik Rp949 menjadi Rp45.647 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga naik Rp362 menjadi Rp37.176 per kg

- Bawang Merah harga naik Rp403 menjadi Rp39.705 per kg

- Bawang Putih harga turun Rp640 menjadi Rp32.941 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga turun Rp907 menjadi Rp36.642 per kg

- Telur Ayam/Ras harga turun Rp125 menjadi Rp23.876 per kg.

(feb)

(rhs)