JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghabiskan waktu libur Lebaran di luar negeri. Usai mengunjungi anaknya yang tengah berkuliah di Amerika Serikat, Bendahara Negara ini pun bertolak ke Inggris untuk melakukan aktivitas kedinasannya.

Dalam akun resmi instagramnya, wanita yang akrab disapa Ani ini, membagi aktivitas kedinasan di Inggris. Pada tanggal 19 Juni 2018, dirinya melakukan wawancara dengan Bloomberg Live TV di kantor pusat Bloomberg Eropa. Pertanyaan dalam wawancara pun fokus pada perkembangan 'perang dagang' antara Amerika Serikat dan China, serta pengaruhnya terhadap perekonomian dunia, Asia, ASEAN dan Indonesia.

"Selanjutnya saya menghadiri Bloomberg Executive Roundtable dengan Senior Emerging Investors, untuk memberikan update perkembangan ekonomi Indonesia dan kebijakan ekonomi pemerintah bersama Deputi Senior Bank Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi dunia yang sangat dinamis," tulisnya seperti yang dikutip dalam akun instagram, Rabu (20/6/2018).

Adapun perubahan ekonomi dunia tersebut yakni kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) Bank Sentral AS, kebijakan moneter di Eropa, keluarnya arus modal dari negara-negara berkembang, penguatan mata uang Dolar AS, perang dagang antara AS-China, dan pengaruhnya terhadap perekonomian dunia juga Indonesia.

"Saya juga bertemu dengan Michael Bloomberg yang pada kesempatan tersebut memberikan buku terbarunya berjudul “Climate of Hope” yang menyangkut perubahan iklim," katanya.

Selanjutnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bertemu dengan Fixed Income Investors untuk memberikan perkembangan kebijakan fiskal dan perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dirinya pun mendapat masukan dan informasi mengenai perkembangan negara-negara berkembang seperti Argentina, Brazil, Turki yang sedang menghadapi gejolak.

Ani juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Inggris HE Chancellor the Exchequer, The Rt. Hon. Phillip Hammond MP, yang membahas mengenai hubungan bilateral Inggris-Indonesia. Pembahasan ini terutama menyangkut kerjasama Investasi, keuangan dan pembiayaan infrastruktur.

"Kami juga membahas perkembangan situasi terkini di Eropa, Amerika Serikat, RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China), update mengenai pertemuan G7 dan perkembangan G20 terutama terkait kondisi perekonomian negara-negara G20," jelasnya.

Sri Mulyani juga mendapat kesempatan untuk mendengar penjelasan mengenai proses politik Brexit yakni keluarnya pemerintahan Inggris dari Uni Eropa, serta implikasinya bagi perekonomian Inggris dan Eropa, juga pembelajaran bagi perekonomian ASEAN.

"Terakhir saya menghadiri makan malam yang diselenggarakan oleh London Stock Exchange dan YIPA yang dihadiri Menteri Keuangan Inggris HE Chancellor the Exchequer, The Rt. Hon. Phillip Hammond MP untuk membahas perkembangan pasar keuangan, pasar modal dan pembiayaan infrastruktur," tutupnya.

