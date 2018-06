JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah dan parkir di zona 'aman' Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (21/6/2018) pukul 09.23 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 161 poin atau 1,16% ke level Rp14.093 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.010-Rp14.093 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 115 poin atau 1,11% menjadi Rp14.078 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.923 per USD hingga Rp14.090 per USD.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai gejolak nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sudah lebih tenang.

"Kurs Rupiah memang sempat agak gonjang-ganjing, sekarang pun belum normal benar, tetapi sudah lebih tenang," ujar Darmin di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu 16 Juni 2018.

Sekedar informasi, kurs dolar AS sedikit melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor mencerna data ekonomi terbaru dari negara tersebut.

(dni)