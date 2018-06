JAKARTA - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas (PUT) II dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue. Dalam right issue kali ini, perseroan akan melepas 2.513.257.581 saham.

Direktur Utama Buana Lintas Lautan Wong Kevin mengatakan, harga penawaran ditetapkan sebesar Rp140. Dengan demikian, melalui aksi korporasi ini perseroan menargetkan bisa meraih dana sekitar Rp351,85 miliar.

"Kami dapat pernyataan efektif 30 Mei, tapi karena terkendala banyak liburan jadi trading yang periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada 25-29 Juni dan penjatahan di 4 Juli," jelasnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Kevin melanjutkan, dana yang terkumpul dari right issue ini akan digunakan perusahaan untuk modal kerja. Apabila hanya pembeli siaga yang mengeksekusi right issue atau sebesar Rp134,4 miliar maka perseroan akan memprioritaskan seluruh dana tersebut untukmodal kerja perseroan, yang meliputi pembayaran kepada pemasok kegiatan operasional kapal, seperti pemeliharaan kapal,beban umum, dan administrasi.

Namun, apabila perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan offshore komoditas mampu menghimpun dana lebih dari Rp134,4 miliar maka sebesar Rp140 miliar akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Sedangkan sisanya, akan digunakan untuk pembelian kapal melalui anak usaha. Pembelian kapal baru dilakukan perseroan dalam rangka untuk ekspansi usaha.

 

"Apabila dana yang didapat dari right issue ini tidak mencukupi untuk pembelian kapal, maka sisa kebutuhan untuk modal kerja atau pembelian kapal akan dibiayai dari kombinasi hasil usaha operasional perseroan dan dari pembayaran dari pihak ketiga," jelas dia.

Bersamaan dengan right issue ini, perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri III sebanyak 837.752.527.

Di pasar reguler dan negosiasi, cum right jatuh pada tanggal 7 Juni 2018 sementara ex right jatuh pada tanggal 8 JUni 2018. Sedangkan di pasar tunai, cum right jatuh pada tanggal 21 Juni 2018 dan ex right jatuh pada tanggal 22 Juni 2018. Recording date untuk HMETD saham BULL jatuh pada tanggal 21 Juni 2018 dan akan dicatatkan di bursa pada 25 Juni 2018.

(kmj)