CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena dolar AS tetap kuat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun USD4,1 atau 0,32% menjadi ditutup di USD1.274,50 per ounce.

Dolar AS tetap kuat pada perdagangan Rabu 20 Juni 2018. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, bertahan di sekitar 95.

Dolar AS yang kuat membuat logam mulia yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lainnya.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun yang dijadikan sebagai acuan naik menjadi 2,932%, lebih lanjut mengurangi selera investor terhadap emas, kata para analis.

Tekanan tambahan datang dari pasar saham di New York, karena ekuitas secara bertahap membalikkan penurunan dan mulai mencatat kenaikan setelah penurunan tajam selama sesi sebelumnya, menyusul meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 1,4 sen AS atau 0,09%, menjadi ditutup pada USD16,309 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD9,2 atau 1,06% menjadi menetap di USD874,10 per ounce.

