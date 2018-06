NEW YORK - Minyak mentah berjangka AS naik hampir 2% pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), didukung oleh penurunan persediaan domestik, sementara Brent turun tipis menjelang pertemuan OPEC akhir pekan ini yang dapat menghasilkan keputusan peningkatan produksi global.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, naik USD1,15 atau 1,8% menjadi menetap di USD66,22 per barel di New York Mercantile Exchange. WTI berjangka untuk pengiriman Agustus ditutup 81 sen lebih tinggi pada USD65,71 per barel.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD0,34 atau 0,5% menjadi ditutup pada USD74,74 per barel di London ICE Futures Exchange.

Persediaan minyak mentah AS turun 5,9 juta barel pekan lalu, penurunan satu minggu terbesar sejak Januari. Demikian laporan Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu 20 Juni 2018. Konsumsi kilang minyak mentah AS naik menjadi 17,7 juta barel per hari, rekor tertinggi untuk tahun ini, data EIA menunjukkan.

"Laporan EIA hari ini tampak sangat optimis terhadap WTI mengingat penarikan stok minyak mentah yang jauh lebih besar dari perkiraan hampir enam juta barel, yang lebih dari dua kali lipat dari peningkatan yang kami perkirakan," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

"Namun, penurunan besar dalam minyak mentah hampir sama sekali diimbangi oleh peningkatan gabungan bensin (dan) distilasi sekitar enam juta barel." Para pedagang mengatakan penurunan dalam pasokan Libya, termasuk berkurangnya tangki penyimpanan 400.000 barel, juga membantu mendukung harga minyak.

Produksi minyak Libya telah dipangkas menjadi antara 600.000 hingga 700.000 barel dari lebih dari satu barel per hari, menyusul bentrokan di terminal minyak Ras Lanuf dan Es Sider, sebuah sumber minyak Libya mengatakan.

Serangan oleh faksi-faksi bersenjata yang menentang Tentara Nasional Libya (LNA) Khalifa Haftar telah memaksa penutupan dua pelabuhan sejak 14 Juni dan deklarasi force majeure pada ekspor.

Namun demikian, bayangan suram besar di atas pasar adalah pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen besar lainnya, termasuk Rusia, yang dijadwalkan pada 22-23 Juni di Wina.

Brent berjangka jatuh setelah Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih mengatakan bahwa pasar menuntut lebih banyak minyak pada paruh kedua tahun ini, dan bahwa OPEC bersatu pada keputusan yang baik tentang kebijakan produksi minggu ini. "Setiap perkembangan di OPEC dapat menggerakkan kita," kata Analis di Price Futures Group Phil Flynn.

Arab Saudi sedang mencoba untuk meyakinkan sesama anggota OPEC tentang perlunya meningkatkan produksi minyak.

Rusia, yang bukan bagian dari OPEC tetapi adalah produsen minyak terbesar dunia, juga mendorong untuk melonggarkan kontrol pasokan yang diperkenalkan untuk menopang harga pada 2017. Anggota OPEC lainnya, termasuk Iran, menentang langkah semacam itu, karena khawatir harga akan merosot.

Iran mengisyaratkan pihaknya akan memungkinkan peningkatan kecil dalam produksi minyak OPEC, membiarkan beberapa anggota OPEC yang telah overdelivered pada pemotongan kembali untuk mematuhi kuota.

Itu akan secara efektif berarti sebuah dorongan moderat dari produsen-produsen seperti Arab Saudi yang telah memotong lebih dalam daripada yang direncanakan, meskipun ada penghentian produksi di Venezuela dan Libya.

Ketua Eksekutif Pioneer Natural Resource Co Scott Sheffield mengatakan, OPEC akan meningkatkan produksi sekitar satu juta barel per hari untuk menjaga pasokan minyak mentah global dan permintaan dalam keseimbangan seiring penurunan produksi di tempat lain.

(dni)