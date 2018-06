TANGERANG - Kini giliran bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng yang akan ditambah kapasitasnya. Pengelola bandara terbesar di Indonesia itu kini sedang membangun landasan pacu (runway) ketiga yang ditargetkan rampung Juni tahun depan.

Pembangunan runway baru tersebut pararel dengan penambahan taxi way atau jalan penghubung antara landas pacu dengan apron yang ditargetkan selesai pada akhir 2018. Penambahan fasilitas di Bandara Soetta ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pergerakan pesawat (take off dan landing) dari saat ini 80 pesawat per jam menjadi 120 pesawat per jam

Pengembangan Bandara Soetta berupa pembangunan runway ketiga sepanjang 3.000 meter dan taxi way sepanjang 3.160 meter itu menelan biaya hingga Rp1,5 triliun. Adapun untuk pembangunan terminal 4 yang menempati areal bekas Lapangan Golf Suwarna diperkirakan membutuhkan biaya Rp11 triliun. Saat ini, pembangunan landasan pacu ketiga yang dimulai pada Maret 2018 sudah memasuki tahapan konstruksi berbarengan dengan pembebasan tanah.

(kmj)