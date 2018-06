JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Mei 2018. Tercatat, neraca perdagangan RI kembali mengalami defisit sebesar USD1,51 miliar turun tipis dibandingkan dengan defisit April sebesar USD1,63 miliar.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, ekspor Mei 2018 tumbuh cukup bagus, akan tetapi pertumbuhan impor Indonesia naik lebih tinggi.

Adapun posisi ekspor Indonesia pada Mei 2018 sebesar USD16,12 miliar naik 12,47%% dari posisi Mei 2017 sebesar USD14,33 miliar. Apabila dibandingkan dengan April 2018 maka terjadi kenaikan ekspor sebesar 10,90%.

Sementara dari sisi impor, pada Mei 2018 impor Indonesia sebesar USD17,64 miliar naik 28,12% dari posisi Mei 2017 sebesar USD13,77 miliar. Impor juga tercatat naik sebesar 9,17% dibandingkan dengan April 2018.

"Pertumbuhan ekspor sebenarnya bagus tapi pertumbuhan impor jauh lebih tinggi terutama impor migas karena pengaruh kenaikan harga minyak dunia yang tinggi," kata Kecuk di Kantor Pusat BPS, Jakarta (25/6/2018).

Kecuk menjelaskan, kenaikan impor dipengaruhi oleh kenaikan impor migas yang naik signifikan. Adapun impor migas pada Mei 2018 sebesar 2,81 miliar naik signifikan 20,95% dari posisi impor April 2018 sebesar USD2,33 miliar.

Sementara impor non migas naik sebesar 7,15% menjadi USD14,83miliar dari sebelumnya USD13,83 miliar di April 2018. Kecuk mengatakan, kenaikan impor migas yang signifikan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia.

BPS memantau harga minyak mentah dunia pada April 2018 sebesar USD67,43 per barel sementara rata-rata harga minyak mentah per Mei 2018 sebesar USD72,46 per barel

"Kita berharap defisit neraca perdagangan membaik, karena pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua sangat tergantung pada neraca perdagangan Mei dan Juni," tukas dia.

 

(kmj)